«Рено Логан» перевернулся в Ростовской области: пострадали трое детей и двое взрослых



В Ростовской области в аварии пострадали пять человек, среди которых - трое детей.



ДТП произошло в районе Шахт утром 5 ноября. 27-летний водитель «Рено Логан», по предварительным данным, на большой скорости не справился с управлением, съехал с дороги с последующим опрокидыванием.

- В результате ДТП получили травмы водитель, 24-летняя пассажирка и трое детей: 6-летний мальчик и две девочки 6 и 4 лет, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.



По факту происшествия проводится проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.