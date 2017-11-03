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«Рено Логан» перевернулся в Ростовской области: пострадали трое детей и двое взрослых

«Рено Логан» перевернулся в Ростовской области: пострадали трое детей и двое взрослых
В Ростовской области в аварии пострадали пять человек, среди которых - трое детей.

ДТП произошло в районе Шахт утром 5 ноября. 27-летний водитель «Рено Логан», по предварительным данным, на большой скорости не справился с управлением, съехал с дороги с последующим опрокидыванием.
- В результате ДТП получили травмы водитель, 24-летняя пассажирка и трое детей: 6-летний мальчик и две девочки 6 и 4 лет, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.

По факту происшествия проводится проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

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