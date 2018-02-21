«Рено» и маршрутка столкнулись в Ростове: погиб человек



«Рено» и маршрутка столкнулись в Ростове, погиб человек. Авария случилась вечером 22 февраля на улице Орской.



По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, 28-летний водитель «Рено Логан», не справившись с управлением, допустил столкновение с маршруткой. В этот момент в общественном транспорте находились восемь человек.



- Водитель «Логана» скончался на месте происшествия, - сообщили в ведомстве. – Никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал.