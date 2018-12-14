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Рецидивист в Цимлянске убил знакомого за то, что тот не захотел с ним выпить

Рецидивист в Цимлянске убил знакомого за то, что тот не захотел с ним выпить
Цимлянский районный суд приговорил к сроку местного жителя, убившего своего соседа.

В садоводстве «Кумшак» 1 апреля около 22 часов между Алексеем У. и его знакомым разразилась ссора. Горожанин отказался выпить, чем очень разозлил мужчину.

Алексей схватил его за рубашку и не меньше пяти раз ударил лицом о металлический забор. Когда потерпевший рухнул на землю, злоумышленник схватил с земли камень и несколько раз ударил им жертву по голове. Затем стал бить его ногами по спине, груди и голове.

В общей сложности пострадавший получил не менее 32 ударов. На его теле было множество кровоподтёков, ссадин, ушибов и переломов. Он скончался на месте от сочетанной травмы головы и груди.

Когда сосед перестал подавать признаки жизни, Алексей сбросил его тело в бассейн, наполненный водой. Затем он позвонил в полицию и сознался в содеянном.

Суд признал его виновным по статье «Убийство».

- В ходе проверки выяснилось, что фигурант был ранее судим за разбой и грабёж, - сообщили в Цимлянском районном суде.

Теперь злоумышленнику грозит 12 лет и 11 месяцев колонии строгого режима.

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