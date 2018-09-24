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Рецидивист с ломом ограбил аптеку в Ростовской области

Рецидивист с ломом ограбил аптеку в Ростовской области
В Новочеркасске местный житель ограбил аптеку. Мужчина забрал из кассы 60 тысяч рублей.

Вечером 23 сентября, дождавшись закрытия аптеки, налётчик уговорил фармацевта впустить его в помещение под предлогом срочной покупки лекарств. Оказавшись внутри, грабитель ломом вскрыл дверь, ведущую за витрину, повредил кассовый аппарат и похитил выручку. На тот момент в кассе было 60 тысяч рублей. Угрожая женщине монтировкой, налётчик сбежал.

Когда преступник скрылся, сотрудница аптеки вызвала полицию.
- Благодаря видеозаписи с камер наблюдения полицейские установили личность подозреваемого, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В течение дежурных суток подозреваемого задержали.

Часть похищенных денег полицейские изъяли, остальное он успел потратить. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее мужчина уже был судим за разбойное нападение.

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