Рецидивист с ломом ограбил аптеку в Ростовской области



В Новочеркасске местный житель ограбил аптеку. Мужчина забрал из кассы 60 тысяч рублей.



Вечером 23 сентября, дождавшись закрытия аптеки, налётчик уговорил фармацевта впустить его в помещение под предлогом срочной покупки лекарств. Оказавшись внутри, грабитель ломом вскрыл дверь, ведущую за витрину, повредил кассовый аппарат и похитил выручку. На тот момент в кассе было 60 тысяч рублей. Угрожая женщине монтировкой, налётчик сбежал.



Когда преступник скрылся, сотрудница аптеки вызвала полицию.

- Благодаря видеозаписи с камер наблюдения полицейские установили личность подозреваемого, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В течение дежурных суток подозреваемого задержали.



Часть похищенных денег полицейские изъяли, остальное он успел потратить. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».



Ранее мужчина уже был судим за разбойное нападение.