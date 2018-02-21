Рецидивист грозился отобрать дом у жителя Ростовской области



Рецидивист грозился отобрать дом у жителя Ростовской области. ЧП произошло 22 февраля в Шахтах.



По предварительной информации, мужчина ворвался в дом местного жителя и, угрожая перочинным ножом, стал требовать деньги. Испугавшись, горожанин отдал злоумышленнику телефон и наличность на пять тысяч рублей. 31-летний подозреваемый начал искать ценности в комнатах, но тщетно. Тогда незванный гость выдвинул мужчине ультиматум: горожанин должен отдать ему больше денег в следующий визит, иначе он останется без крывши над головой.



- В тот же день злоумышленника нашли, - отметили в пресс-службе донского ГУ МВД, - Мужчина подозревается по статье «Разбой». Он уже отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражу.