Ребёнок пострадал во время тройного ДТП в Ростовской области



В Донецке Ростовской области произошла авария с участием трёх машин. Четыре человека, включая маленького мальчика, доставлены в больницу. ДТП произошло 7 декабря около 8:30 на улице Подтёлкова.



Водитель за рулём «Лады Приоры» не справился с управлением и врезался в «Ниссан». От удара автомобиль отлетел в сторону и столкнулся с «Шевроле».



В результате ДТП четыре человека получили травмы и были госпитализированы. Среди пострадавших был 11-летний мальчик. Ребенок был пристёгнут ремнём безопасности, и это спасло его от гибели.



- Личности других пострадавших сейчас устанавливаются, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.







