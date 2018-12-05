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Ребёнок пострадал во время тройного ДТП в Ростовской области

Ребёнок пострадал во время тройного ДТП в Ростовской области
В Донецке Ростовской области произошла авария с участием трёх машин. Четыре человека, включая маленького мальчика, доставлены в больницу. ДТП произошло 7 декабря около 8:30 на улице Подтёлкова.

Водитель за рулём «Лады Приоры» не справился с управлением и врезался в «Ниссан». От удара автомобиль отлетел в сторону и столкнулся с «Шевроле».

В результате ДТП четыре человека получили травмы и были госпитализированы. Среди пострадавших был 11-летний мальчик. Ребенок был пристёгнут ремнём безопасности, и это спасло его от гибели.

- Личности других пострадавших сейчас устанавливаются, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.
Ребёнок пострадал во время тройного ДТП в Ростовской области
Ребёнок пострадал во время тройного ДТП в Ростовской области
Ребёнок пострадал во время тройного ДТП в Ростовской области
Ребёнок пострадал во время тройного ДТП в Ростовской области

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