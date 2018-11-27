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Разыскиваемого на Дону жителя Минска нашли живым

Разыскиваемого на Дону жителя Минска нашли живым
Разыскиваемого в Ростове-на-Дону пропавшего жителя Минска нашли живым. Поиски 30-летнего Дениса Петрова продолжались в течение месяца.

Мужчина поехал по делам в Смоленск в конце октября. Спустя какое-то время он перестал выходить на связь, родственники забили тревогу. Они обратились за помощью к волонтерам. Добровольцы разместили ориентировки и стали прочесывать окрестности.

Позже стало известно, что Денис может находиться в донском регионе или направляться в Ростов-на-Дону.

Спустя месяц поисков, 28 ноября, стало известно о том, что его нашли живым. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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