Разыскиваемого на Дону жителя Минска нашли живым



Разыскиваемого в Ростове-на-Дону пропавшего жителя Минска нашли живым. Поиски 30-летнего Дениса Петрова продолжались в течение месяца.



Мужчина поехал по делам в Смоленск в конце октября. Спустя какое-то время он перестал выходить на связь, родственники забили тревогу. Они обратились за помощью к волонтерам. Добровольцы разместили ориентировки и стали прочесывать окрестности.



Позже стало известно, что Денис может находиться в донском регионе или направляться в Ростов-на-Дону.



Спустя месяц поисков, 28 ноября, стало известно о том, что его нашли живым. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.