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Разыскиваемого на Дону 13-летнего подростка нашли мертвым в горах

Разыскиваемого на Дону 13-летнего подростка нашли мертвым в горах
Разыскиваемого на Дону 13-летнего подростка нашли мертвым в горах. Тело Всеволода К. обнаружили 14 июля спустя 10 дней поисков.

Мальчик приехал из Новосибирска к родным в Краснодарский край. Родственница-учитель предложила ему отправиться с группой в туристический поход. Вечером 3 июля мальчик отбился от туристов. Клич о его розыске бросили по всему ЮФО.

Нашли мальчика в горах мертвым. По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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