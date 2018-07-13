Разыскиваемого на Дону 13-летнего подростка нашли мертвым в горах



Разыскиваемого на Дону 13-летнего подростка нашли мертвым в горах. Тело Всеволода К. обнаружили 14 июля спустя 10 дней поисков.



Мальчик приехал из Новосибирска к родным в Краснодарский край. Родственница-учитель предложила ему отправиться с группой в туристический поход. Вечером 3 июля мальчик отбился от туристов. Клич о его розыске бросили по всему ЮФО.



Нашли мальчика в горах мертвым. По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».