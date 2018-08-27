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Развращавшему двух несовершеннолетних девочек жителю Ростовской области вынесли приговор

Развращавшему двух несовершеннолетних девочек жителю Ростовской области вынесли приговор
В Ростовской области вынесли приговор мужчине, обвиняемому в развращении двух малолетних школьниц. Ему назначили 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Следствие установило, что в 2015-2016 годах 64-летний житель Волгодонского района развращал двух девочек, 11 и 12 лет. Мужчина знал, что они несовершеннолетние, при этом продолжал с ними иметь сексуальные отношения, в том числе совершал иные действия сексуального характера.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям «Иные действия сексуального характера» и «Развратные действия».

- Суд назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Приговор в законную силу не вступил.

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