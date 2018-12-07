Разбирательство по делу о расправе над девушкой в Миллерово продолжается



Следователи разбираются в деле об убийстве матери двоих детей в Миллерово. К преступлению могут быть причастны несовершеннолетние студенты одного из учебных заведений города.



Жестокое преступление произошло 5 декабря. В тот день 28-летняя Ольга К. не вернулась домой и перестала отвечать на звонки. Её муж не на шутку испугался и обратился в полицию с заявлением об исчезновении супруги.



Спустя несколько дней местный житель наткнулся в лесополосе на труп девушки. У неё практически полностью отсутствовали стопы, а лицо было так обезображено, что опознать её было невозможно. Установить личность удалось только по личным вещам.



По предварительному сообщению СУ СК по Ростовской области, в день гибели Ольга выпивала с 15-летним и 16-летним парнями. Затем подростки отвели её в лес и предложили вступить в половую связь. Девушка отказалась, тогда молодые люди задушили её ремнём и убежали.



- Правоохранители выяснили, что к кончине девушки причастны два молодых парня, - отметили в СУ СК по Ростовской области. - Сейчас решается вопрос о заключении их под стражу.



По информации DonDay.ru, злоумышленники сначала ударили Ольгу по голове бутылкой, а только потом задушили. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Убийство, совершённое группой лиц».