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Разбился насмерть: пенсионер в Ростовской области выпал из окна в больнице

Разбился насмерть: пенсионер в Ростовской области выпал из окна в больнице
Пенсионер из Ростовской области погиб, выпав из окна в больнице. ЧП произошло 29 августа в городе Шахты. Об этом сообщает DonDay Шахты.

По информации портала, 70-летний мужчина находился на лечении в хирургическом отделении. В тот день врачи ему сообщили, что необходима операции по ампутации конечности.

- Шахтинец, узнав о возможной ампутации, был готов покинуть помещение любой ценой, - приводит портал слова источника.

В результате произошедшего мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.

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