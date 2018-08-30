Разбился насмерть: пенсионер в Ростовской области выпал из окна в больнице



Пенсионер из Ростовской области погиб, выпав из окна в больнице. ЧП произошло 29 августа в городе Шахты. Об этом сообщает DonDay Шахты.



По информации портала, 70-летний мужчина находился на лечении в хирургическом отделении. В тот день врачи ему сообщили, что необходима операции по ампутации конечности.



- Шахтинец, узнав о возможной ампутации, был готов покинуть помещение любой ценой, - приводит портал слова источника.



В результате произошедшего мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.