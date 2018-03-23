Ранее судимый за убийство мужчина найден повешенным в Ростовской области



В Ростовской области мужчину, ранее судимого за убийство, обнаружили повешенным. Тело горожанина нашли 25 марта в Новочеркасске примерно в десять часов утра на Аксайской улице, сообщает DonDay.ru.



По информации издания, мертвого Сергея Б. увидел его сосед. Он и вызвал полицию и скорую помощь.



Инсайдер рассказал, что 44-летний мужчина скончался до приезда медиков. По его словам, ранее Сергей был судим за убийство. Освободившись, он снимал флигель и любил выпить горячительного.