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Ранее судимый за убийство мужчина найден повешенным в Ростовской области

Ранее судимый за убийство мужчина найден повешенным в Ростовской области
В Ростовской области мужчину, ранее судимого за убийство, обнаружили повешенным. Тело горожанина нашли 25 марта в Новочеркасске примерно в десять часов утра на Аксайской улице, сообщает DonDay.ru.

По информации издания, мертвого Сергея Б. увидел его сосед. Он и вызвал полицию и скорую помощь.

Инсайдер рассказал, что 44-летний мужчина скончался до приезда медиков. По его словам, ранее Сергей был судим за убийство. Освободившись, он снимал флигель и любил выпить горячительного.

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