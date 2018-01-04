Работник ювелирного салона из Ростовской области «обчистил» магазин на 3 млн рублей



Работник ювелирного салона из Ростовской области «обчистил» магазин на 3 млн рублей. Происшествие случилось в торговой точке Новороссийска.



По предварительной информации, 64-летний уроженец Дона, работая в ювелирном салоне, вынес оттуда ювелирные украшения и деньги на 3 миллиона рублей. Воровство зафиксировали камеры видеонаблюдения. Позже он признался в содеянном полицейским и объяснил свой поступок. Мужчине стало известно, что его хотят уволить, и он решил обокрасть магазин.



- Похищенные деньги и драгоценности нашли в доме подозреваемого, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. – В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленник находится под арестом. Украденное возвращено законному владельцу.