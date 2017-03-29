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Рабочий упал с высоты в Пролетарском районе Ростова

Рабочий упал с высоты в Пролетарском районе Ростова

Рабочий упал с высоты в Пролетарском районе Ростова. ЧП на стройке случилось вечером 31 марта.
- В 18:40 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Богданова, 75 со строящегося здания упал мужчина,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Все обстоятельства устанавливаются.

Информации о состоянии пострадавшего пока нет.

Ранее, 11 марта, в больнице скончался рабочий, упавший с третьего этажа. Мужчина сорвался из-за резкого порыва ветра, несмотря на то, что закрепил на себе страховочный трос.

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