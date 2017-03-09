Рабочий упал с третьего этажа строящегося дома в Ростове





Рабочий упал с третьего этажа строящегося дома в Ростове. Днем 9 марта 33-летний мужчина сорвался со строительных лесов на пересечении проспекта Нагибина и улицы Омской.

- Сообщение в дежурную часть поступило в пять часов вечера,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



Данных о том, что мужчина погиб, в полицию не поступало. Пострадавший получил серьезные травмы и был госпитализирован.



Ранее, 3 февраля, на на строительной площадке «Ростов-Арена» погиб рабочий. На 20-летнего парня упал тяжелый настил.