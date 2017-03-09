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Рабочий упал с третьего этажа строящегося дома в Ростове

Рабочий упал с третьего этажа строящегося дома в Ростове

Рабочий упал с третьего этажа строящегося дома в Ростове. Днем 9 марта 33-летний мужчина сорвался со строительных лесов на пересечении проспекта Нагибина и улицы Омской.
- Сообщение в дежурную часть поступило в пять часов вечера,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Данных о том, что мужчина погиб, в полицию не поступало. Пострадавший получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Ранее, 3 февраля, на на строительной площадке «Ростов-Арена» погиб рабочий. На 20-летнего парня упал тяжелый настил.

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