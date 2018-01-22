Авторизация

Регистрация


  • USD 56.39
  • EUR 69.45
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Пытавшийся бежать в ИГ* мужчина осужден в Ростове-на-Дону

Пытавшийся бежать в ИГ* мужчина осужден в Ростове-на-Дону
Пытавшийся бежать в ИГ* мужчина осужден в Ростове-на-Дону. Приговор Абдурахиму Мухидинову Северо-Кавказский окружной военный суд вынес 24 января. Мужчина признан виновным по статьям «Содействие террористической деятельности», «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

Установлено, что осужденный разделял экстремистскую идеологию группировки. С марта по июнь 2017 года он готовился к вступлению в ИГ* на территории Афганистана. Абдурахим Мухидинов связался с вербовщиком через Интернет, предоставил ему свои данные и согласовал побег в Афганистан. Также мужчина уговаривал своего знакомого уехать с ним.

Затем подсудимый купил военную экипировку и билет на рейс Ростов — Ереван на 1 июня 2017 года. Однако на пограничном контроле в аэропорту его арестовали полицейские.

- Абдурахим Мухидинов признан виновным по вменяемым ему преступлениям, - сообщили в пресс-службе Северо-кавказского окружного военного суда. - Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет колонии строгого режима.

*ИГ — запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.