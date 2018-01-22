Пытавшийся бежать в ИГ* мужчина осужден в Ростове-на-Дону



Пытавшийся бежать в ИГ* мужчина осужден в Ростове-на-Дону. Приговор Абдурахиму Мухидинову Северо-Кавказский окружной военный суд вынес 24 января. Мужчина признан виновным по статьям «Содействие террористической деятельности», «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».



Установлено, что осужденный разделял экстремистскую идеологию группировки. С марта по июнь 2017 года он готовился к вступлению в ИГ* на территории Афганистана. Абдурахим Мухидинов связался с вербовщиком через Интернет, предоставил ему свои данные и согласовал побег в Афганистан. Также мужчина уговаривал своего знакомого уехать с ним.



Затем подсудимый купил военную экипировку и билет на рейс Ростов — Ереван на 1 июня 2017 года. Однако на пограничном контроле в аэропорту его арестовали полицейские.



- Абдурахим Мухидинов признан виновным по вменяемым ему преступлениям, - сообщили в пресс-службе Северо-кавказского окружного военного суда. - Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет колонии строгого режима.



*ИГ — запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация.