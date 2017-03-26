Пять сотрудников супермаркета «Фреш» в Ростове отравились газом из-за утечки фреона в холодильнике
Пять сотрудников супермаркета «Фреш» в Ростове отравились газом из-за утечки газа фреона в холодильнике. Инцидент произошел 27 марта около 23 часов на улице Оганова, 7.
Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник, из-за утечки вторсодержащего газа пострадали пятеро сотрудников магазина - 37, 22, 55, 41 и 22 лет.
Пострадавшим была оказана первичная медицинская помощь. От госпитализации все работники супермаркета категорически отказались.