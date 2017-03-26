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Пять сотрудников супермаркета «Фреш» в Ростове отравились газом из-за утечки фреона в холодильнике

Пять сотрудников супермаркета «Фреш» в Ростове отравились газом из-за утечки фреона в холодильнике

Пять сотрудников супермаркета «Фреш» в Ростове отравились газом из-за утечки газа фреона в холодильнике. Инцидент произошел 27 марта около 23 часов на улице Оганова, 7.

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник, из-за утечки вторсодержащего газа пострадали пятеро сотрудников магазина - 37, 22, 55, 41 и 22 лет.

Пострадавшим была оказана первичная медицинская помощь. От госпитализации все работники супермаркета категорически отказались.

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