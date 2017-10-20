Пять машин столкнулись на проспекте Стачки в Ростове



Пять машин столкнулись на проспекте Стачки в Ростове. Массовое ДТП произошло около двух часов дня 22 октября в районе дома № 31.



По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2114» врезался в притормозивший «Рено Сандеро». Остальные автомобили по цепочке столкнулись друг с другом.

- Из-за несоблюдения дистанции водителями произошло столкновение автомобилей «Рено Сандеро», «ВАЗ-2114», «Киа Сид», «Форд Фиеста», «Хонда Цивик», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - В результате ДТП никто из водителей не пострадал, автомобили получили механические повреждения.







Сильнее остальных поврежден автомобиль «Форд». У него полностью разбита передняя часть, а также серьёзно повреждены задний бампер и дверь багажника.



