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Пять машин столкнулись на проспекте Стачки в Ростове

Пять машин столкнулись на проспекте Стачки в Ростове
Пять машин столкнулись на проспекте Стачки в Ростове. Массовое ДТП произошло около двух часов дня 22 октября в районе дома № 31.

По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2114» врезался в притормозивший «Рено Сандеро». Остальные автомобили по цепочке столкнулись друг с другом.
- Из-за несоблюдения дистанции водителями произошло столкновение автомобилей «Рено Сандеро», «ВАЗ-2114», «Киа Сид», «Форд Фиеста», «Хонда Цивик», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - В результате ДТП никто из водителей не пострадал, автомобили получили механические повреждения.



Сильнее остальных поврежден автомобиль «Форд». У него полностью разбита передняя часть, а также серьёзно повреждены задний бампер и дверь багажника.

Пять машин столкнулись на проспекте Стачки в РостовеПять машин столкнулись на проспекте Стачки в РостовеПять машин столкнулись на проспекте Стачки в РостовеПять машин столкнулись на проспекте Стачки в Ростове

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