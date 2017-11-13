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Пять человек погибли в столкновении пассажирской «ГАЗели» с грузовиком на трассе «Дон»

Пять человек погибли в столкновении пассажирской «ГАЗели» с грузовиком на трассе «Дон»

Пять человек погибли и шесть пострадали в результате столкновения пассажирской «ГАЗели» с грузовиком.

Страшная авария произошла на трассе М-4 «Дон» в Азовском районе ночью 15 ноября. Около трех часов на 1114-м километре автодороги, по предварительным данным, микроавтобус, следовавший в Ростов, врезался в стоявший на обочине КамАЗ.
- В результате ДТП пять пассажиров погибли, среди них - двое несовершеннолетних, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Пострадали в результате аварии шесть человек.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившейся трагедии. По факту аварии проводится проверка.

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