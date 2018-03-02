Пять автомобилей столкнулись на М-4 «Дон»



Примерно в 9 часов утра 3 марта на трассе М-4 «Дон» неподалёку от Шахтинского поста ГАИ произошло массовое столкновение машин.



Как рассказал очевидец аварии, участниками стали два автомобиля «Хендай», «Форд», «Рено» и «семерка». Серьёзных травм водители не получили, но некоторые транспортные средства получили удары такой силы, что теперь не подлежат восстановлению.



Свидетели полагают, что одну из машин занесло на скользкой трассе, и она зацепила ещё несколько других авто, что и стало причиной ДТП.