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Пять автомобилей столкнулись на М-4 «Дон»

Пять автомобилей столкнулись на М-4 «Дон»
Примерно в 9 часов утра 3 марта на трассе М-4 «Дон» неподалёку от Шахтинского поста ГАИ произошло массовое столкновение машин.

Как рассказал очевидец аварии, участниками стали два автомобиля «Хендай», «Форд», «Рено» и «семерка». Серьёзных травм водители не получили, но некоторые транспортные средства получили удары такой силы, что теперь не подлежат восстановлению.

Свидетели полагают, что одну из машин занесло на скользкой трассе, и она зацепила ещё несколько других авто, что и стало причиной ДТП.

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