Пьяный житель Ростовской области попал в ДТП на угнанном автомобиле



В Ростовской области молодой человек угнал автомобиль и попал на нем в ДТП. Злоумышленника задержали 12 мая в Тарасовском районе.



Жительница села Можаевка попросила местного жителя отвезти ее выпившего парня домой. Мужчина согласился. Во время движения автомобиль 57-летнего водителя «Жигули-2107» остановили сотрудники ГИБДД. Услышав запах спиртного в салоне, правоохранители отправили водителя на медицинское освидетельствование. Пьяный пассажир тоже вышел из машины, а когда вернулся, решил угнать ее, пока водитель общался с полицейскими.



Однако далеко угонщик не уехал. Он не справился с управлением и врезался в забор, после чего скрылся с места преступления.



- 23-летнего угонщика задержали по горячи следам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».