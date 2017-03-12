Пьяный военнослужащий без прав протаранил несколько машин в Новочеркасске





В Новочеркасске пьяный военнослужащий устроил несколько ДТП. 13 марта около половины третьего дня на улице Фрунзе в остановившийся на светофоре «Рено Дастер», врезался «ВАЗ-2112». Водитель отечественной легковушки с номерами Самарской области вёл себя неадекватно. А, когда на место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, им и вовсе пришлось пристигнуть его наручниками к патрульной машине. Агрессивный молодой человек мешал выяснять детали случившегося. Во время разбирательства выяснилось, что он не только ехал пьяным за рулём, но и управлял чужой машиной без документов на неё и водительских прав.



Однако и это не всё, что удалось узнать о приключениях лихача в этот день. За полчаса до ДТП на Фрунзе, похожий автомобиль с номерами 63-го региона протаранил две припаркованные иномарки в центре города и скрылся. Об этом в полицию сообщили очевидцы, пишет DonDay.ru Новочеркасск.



Спустя некоторое время на улицу Фрунзе приехали друзья виновника ДТП. Они рассказали, что молодой человек гостил у одного из них. Друзья вместе выпивали, после чего парень куда-то ушел, прихватив без ведома хозяина ключи от «двенашки». Об этом владелец автомобиля узнал только когда спровоцировавший ДТП товарищ, позвонил и попросил привезти документы на машину.



Горе-водитель, также как и его друзья, служит по контракту одной из воинских частей, расположенных в Новочеркасске.



Молодого человека, управлявшего «ВАЗом», задержали. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении. Нарушителю грозит арест на срок от 10 до 15 суток.



