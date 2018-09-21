Пьяный водитель врезался в столб в Ростове



Пьяный водитель попал в ДТП в Ростове. Авария произошла вечером 23 сентября на улице Зорге.



34-летний мужчина в состоянии опьянения не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Перед этим водитель «Лады» двигался по встречной полосе. Легковушка также повредила припаркованные машины.



В момент ДТП рядом с местом происшествия оказались сотрудники Росгвардии. Они поспешили водителю на помощь, но тот выскочил из-за руля и пустился наутёк.

- Правоохранители догнали и остановили мужчину, - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Ростовской области. - Из-за алкогольного опьянения он не смог внятно ответить на вопросы росгвардейцев.



Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.