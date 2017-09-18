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Пьяный водитель, уходя от полицейских, врезался в автомобиль ДПС в Таганроге

Пьяный водитель, уходя от полицейских, врезался в автомобиль ДПС в Таганроге
В Таганроге пьяный водитель «Дэу Нексии», скрываясь от полицейских, врезался в патрульный автомобиль ДПС.

ДТП произошло ночью 20 сентября на улице Транспортной рядом с домом № 55. По предварительной информации, 26-летний водитель иномарки, заметив сотрудников полиции, попытался скрыться. Сдавая назад, он врезался в патрульную машину, после чего продолжил движение. Полицейские организовали преследование. В результате на одной из улиц водителя удалось задержать. Его доставили в отдел полиции.
- Мужчина привлечён к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и невыполнение обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения в связи с ДТП, участником которого он является, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

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