Пьяный водитель, уходя от полицейских, врезался в автомобиль ДПС в Таганроге



В Таганроге пьяный водитель «Дэу Нексии», скрываясь от полицейских, врезался в патрульный автомобиль ДПС.



ДТП произошло ночью 20 сентября на улице Транспортной рядом с домом № 55. По предварительной информации, 26-летний водитель иномарки, заметив сотрудников полиции, попытался скрыться. Сдавая назад, он врезался в патрульную машину, после чего продолжил движение. Полицейские организовали преследование. В результате на одной из улиц водителя удалось задержать. Его доставили в отдел полиции.

- Мужчина привлечён к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и невыполнение обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения в связи с ДТП, участником которого он является, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.