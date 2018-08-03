Авторизация

Регистрация


  • USD 63.54
  • EUR 73.56
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Пьяный водитель протаранил автобус с пассажирами в Ростовской области

Пьяный водитель протаранил автобус с пассажирами в Ростовской области
В городе Донецке Ростовской области произошло ДТП с участием автобуса. Авария случилась днём 6 августа на пересечении проспекта Мира и переулка Куйбышева.

По словам очевидцев, автобус ПАЗ следовал по маршруту № 1, на перекрестке со стороны ЦГБ на дорогу выскочила иномарка. Она ударила автобус в бок.

Пьяный водитель протаранил автобус с пассажирами в Ростовской области

В результате ДТП серьёзные травмы получили две пассажирки. Женщин госпитализировали. После осмотра одну из них, получившую гематомы, отпустили домой. У второй диагностировали ушиб грудной клетки.

Водитель и пассажир иномарки не пострадали. По словам свидетелей ДТП, оба были сильно пьяны.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.