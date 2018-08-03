Пьяный водитель протаранил автобус с пассажирами в Ростовской области



В городе Донецке Ростовской области произошло ДТП с участием автобуса. Авария случилась днём 6 августа на пересечении проспекта Мира и переулка Куйбышева.



По словам очевидцев, автобус ПАЗ следовал по маршруту № 1, на перекрестке со стороны ЦГБ на дорогу выскочила иномарка. Она ударила автобус в бок.







В результате ДТП серьёзные травмы получили две пассажирки. Женщин госпитализировали. После осмотра одну из них, получившую гематомы, отпустили домой. У второй диагностировали ушиб грудной клетки.



Водитель и пассажир иномарки не пострадали. По словам свидетелей ДТП, оба были сильно пьяны.