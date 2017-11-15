Пьяный водитель грузовика спровоцировал ДТП в центре Ростова



Пьяный водитель грузовика спровоцировал аварию в центре Ростова. Дорожный инцидент произошёл 15 ноября около 18 часов на площади Гагарина.



По словам свидетелей происшествия, водитель КамАЗа в сильном алкогольном опьянении двигался по центру города. Встав в пробку, грузовик начал катиться назад. В результате он врезался в «Форд Фокус». Затем КамАЗ отъехал, но через время снова покатился и задел еще одну машину.



Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД с помощью алкотестера провели освидетельствование водителя на состояние опьянения.

- Прибор показал концентрацию этанола в выдыхаемом воздухе у мужчины 0.585 мг/л, - сообщили сотрудники ГИБДД.



По закону допустимая норма алкоголя за рулем составляет 0,16 промилле при выдыхаемом воздухе и 0,35 - в крови. Нарушителю грозит штраф и лишение прав.



