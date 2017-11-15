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Пьяный водитель грузовика спровоцировал ДТП в центре Ростова

Пьяный водитель грузовика спровоцировал ДТП в центре Ростова
Пьяный водитель грузовика спровоцировал аварию в центре Ростова. Дорожный инцидент произошёл 15 ноября около 18 часов на площади Гагарина.

По словам свидетелей происшествия, водитель КамАЗа в сильном алкогольном опьянении двигался по центру города. Встав в пробку, грузовик начал катиться назад. В результате он врезался в «Форд Фокус». Затем КамАЗ отъехал, но через время снова покатился и задел еще одну машину.

Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД с помощью алкотестера провели освидетельствование водителя на состояние опьянения.
- Прибор показал концентрацию этанола в выдыхаемом воздухе у мужчины 0.585 мг/л, - сообщили сотрудники ГИБДД.

По закону допустимая норма алкоголя за рулем составляет 0,16 промилле при выдыхаемом воздухе и 0,35 - в крови. Нарушителю грозит штраф и лишение прав.

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