Пьяный старпом из Ростовской области, управляя судном, заснул за штурвалом и врезался в берег





Уроженец Ростовской области, работавший старшим помощником капитана, не справился со своими обязанностями и подвёл всю команду.



Пьяный старпом стал виновником ЧП, которое произошло 26 мая. По предварительным данным, сухогруз должен был доставить из Самары в Крым около 2 900 тонн зерна. Однако в место назначения груз так и не прибыл. Пьяный старпом заснул за штурвалом, и судно врезалось в берег.



Как сообщили в Сызранском линейном отделе МВД России, корабль получил механические повреждения носовой части выше ватерлинии. В момент происшествия на сухогрузе находились 14 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

- В отношении 38-летнего старпома, жителя Ростовской области, составлен протокол об административном правонарушении, - добавили в ведомстве. - Ему грозит штраф от 1,5 тысяч до 2 тысяч рублей или лишение права управлять судном на срок от 1 года до 2 лет.