Авторизация

Регистрация


  • USD 62.64
  • EUR 72.53
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Пьяный старпом из Ростовской области, управляя судном, заснул за штурвалом и врезался в берег

Пьяный старпом из Ростовской области, управляя судном, заснул за штурвалом и врезался в берег

Уроженец Ростовской области, работавший старшим помощником капитана, не справился со своими обязанностями и подвёл всю команду.

Пьяный старпом стал виновником ЧП, которое произошло 26 мая. По предварительным данным, сухогруз должен был доставить из Самары в Крым около 2 900 тонн зерна. Однако в место назначения груз так и не прибыл. Пьяный старпом заснул за штурвалом, и судно врезалось в берег.

Как сообщили в Сызранском линейном отделе МВД России, корабль получил механические повреждения носовой части выше ватерлинии. В момент происшествия на сухогрузе находились 14 членов экипажа. Никто из них не пострадал.
- В отношении 38-летнего старпома, жителя Ростовской области, составлен протокол об административном правонарушении, - добавили в ведомстве. - Ему грозит штраф от 1,5 тысяч до 2 тысяч рублей или лишение права управлять судном на срок от 1 года до 2 лет.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.