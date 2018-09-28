Пьяный пассажир такси напал на водителя в Ростове



Фото: Pyt-yah-online.ru

В Ростове пассажир ограбил водителя такси. Нападение произошло 30 сентября на улице 2-й Луговой.



После завершения поездки клиент отказался платить за проезд. Между мужчиной и таксистом завязалась ссора, которая переросла в драку. Пьяный пассажир достал нож и стал угрожать водителю, требуя отдать сумку с деньгами. Отдав выручку и телефон, шофер выскочил из салона и добежал до ближайшего склада. Там он попросил помощи у охранника. Последний вызвал полицию.

- Прибывшие полицейские задержали подозреваемого в нападении, который спрятался во дворах, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Им оказался 38-летний мужчина, ранее судимый за кражи и угон.



При задержании у подозреваемого изъяли нож и украденный мобильный телефон. Похищенное возвращено законному владельцу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».