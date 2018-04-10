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Пьяный мужчина в Ростовской области переехал свою супругу на тракторе

Пьяный мужчина в Ростовской области переехал свою супругу на тракторе
Незаурядное происшествие случилось в Цимлянском районе Ростовской области. В ночь на 10 апреля пьяный мужчина переехал трактором свою жену.

По предварительным данным, 46-летний мужчина и его 38-летняя возлюбленная вечером приняли изрядную дозу алкоголя. После они решили покататься на тракторе. Выехав в открытое поле, мужчина попросил супругу покинуть кабину.

Когда женщина вышла, тракторист развернул машину, но не рассчитал и наехал на свою жену. Заметив, что женщина оказалась под трактором, виновник аварии вызвал ей скорую помощь. После приезда медиков он скрылся с места происшествия.

- Утром сотрудники правопорядка задержали нарушителя, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за управление транспортным средство без прав, поскольку мужчина был лишен их ранее. Суд уже назначил ему наказание в виде 10 суток ареста.

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