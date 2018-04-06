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Пьяный мужчина утонул в ручье в пасхальную ночь

Пьяный мужчина утонул в ручье в пасхальную ночь
В Тарасовском районе пьяный мужчина утонул в небольшом ручейке в пасхальную ночь. Трагическое происшествие случилось в ночь на 8 апреля.

По информации издания DonDay.ru, вечером 7 апреля 29-летний Сергей отмечал Пасху в компании своих друзей. Застолье затянулось, и мужчина отправился домой только после полуночи. На пути Сергея было препятствие в виде небольшого ручейка, преодолеть которое он не смог. Мужчина споткнулся и упал лицом в воду.

Судя по всему, сил, чтобы встать, у дончанина не осталось. Сергей захлебнулся. Его безжизненное тело обнаружил утром местный пастух.

Через несколько дней мужчина должен был предстать перед судом. На предстоящем слушании Сергею должны были заменить условный срок на реальный.

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