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Пьяный мужчина угнал автомобиль у своего знакомого в Ростове

Пьяный мужчина угнал автомобиль у своего знакомого в Ростове

Пьяный 42-летний мужчина угнал автомобиль «ВАЗ-2114» у своего знакомого в Ростове. 19 февраля хозяин машины вместе со своим товарищем распивали алкогольные напитки в Советском районе Ростова. Когда мужчина ненадолго вышел из своего автомобиля, его друг пересел на водительское сидение и уехал. Шокированный владелец «ВАЗа» тут же обратился в полицию.
- Злоумышленника задержали в тот же день, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Ранее он уже был судим за кражу.

На угонщика завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Похищенный «ВАЗ» вернули хозяину.

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