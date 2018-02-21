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Пьяный мужчина набросился с кулаками на жену в Ростове

Пьяный мужчина набросился с кулаками на жену в Ростове
Пьяный мужчина набросился с кулаками на жену в Ростове. Избиение произошло вечером 21 февраля на Таганрогской улице, сообщает DonDay.ru.

По информации издания, мужчина вернулся домой подшофе и решил выяснить отношения с избранницей, Натальей К. В какой-то момент горожанин набросился на нее с кулаками. Он избивал 23-летнюю девушку, пока Наталья не лишилась чувств. Когда пострадавшая пришла в себя, она убежала к соседке. Подруга вызвала ей «скорую».

- Горожанку с травмами средней тяжести отвезли в больницу, - рассказал инсайдер. – За ее состоянием наблюдают врачи.

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