Пьяный мужчина до смерти избил пятилетнюю малышку в Ростовской области



Пьяный мужчина до смерти избил пятилетнюю малышку в Ростовской области. Страшный инцидент произошел в ночь на 6 сентября в слободе Большекрепинской Родионово-Несветайского района.



32-летний мужчина выпивал спиртное у себя дома. Неожиданно он захотел проучить пятилетнюю дочку своей сожительницы. Садист начал беспощадно избивать девочку. 30-летняя мать ребенка, испугавшись за дочь, немедленно позвонила медикам.



К сожалению, малышку не успели отвезти в больницу. Она скончалась в карете скорой помощи.



- В тот же день злоумышленника задержали, - рассказали в СУ СК по Ростовской области. – В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».