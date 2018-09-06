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Пьяный мужчина до смерти избил пятилетнюю малышку в Ростовской области

Пьяный мужчина до смерти избил пятилетнюю малышку в Ростовской области
Пьяный мужчина до смерти избил пятилетнюю малышку в Ростовской области. Страшный инцидент произошел в ночь на 6 сентября в слободе Большекрепинской Родионово-Несветайского района.

32-летний мужчина выпивал спиртное у себя дома. Неожиданно он захотел проучить пятилетнюю дочку своей сожительницы. Садист начал беспощадно избивать девочку. 30-летняя мать ребенка, испугавшись за дочь, немедленно позвонила медикам.

К сожалению, малышку не успели отвезти в больницу. Она скончалась в карете скорой помощи.

- В тот же день злоумышленника задержали, - рассказали в СУ СК по Ростовской области. – В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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