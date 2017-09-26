Пьяные студенты на мопеде врезались в гараж в Ростове



В Ростове в ДТП пострадали два студента. Молодые люди на мопеде врезались в гараж.



ДТП произошло вечером 26 сентября на улице Славной. По предварительным данным, 23-летний парень, управлявший мопедом, не справился с управлением и врезался в строение. Упав с двухколёсного транспорта, водитель потерял сознание. Его приятель, сидевший сзади, вызвал «скорую».



Прибывшие медики диагностировали у пострадавших множественные травмы и состояние опьянения. Студентов доставили в больницу.