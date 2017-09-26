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Пьяные студенты на мопеде врезались в гараж в Ростове

Пьяные студенты на мопеде врезались в гараж в Ростове
В Ростове в ДТП пострадали два студента. Молодые люди на мопеде врезались в гараж.

ДТП произошло вечером 26 сентября на улице Славной. По предварительным данным, 23-летний парень, управлявший мопедом, не справился с управлением и врезался в строение. Упав с двухколёсного транспорта, водитель потерял сознание. Его приятель, сидевший сзади, вызвал «скорую».

Прибывшие медики диагностировали у пострадавших множественные травмы и состояние опьянения. Студентов доставили в больницу.

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