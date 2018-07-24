Пьяная ростовчанка зарезала своего 23-летнего мужа во время ссоры



34-летняя Надежда не признается в совершении убийства.



Ростовчанка зарезала своего супруга в собственной квартире во время ссоры. Бытовой конфликт, который закончился смертью парня, произошел 22 июля в одной из квартир в Первомайском районе Ростова-на-Дону.



Надежда познакомилась с Александром на ростовском заводе, когда ее будущий супруг пришел туда работать. Молодой парень из Новочеркасска влюбился в 34-летнюю ростовчанку, имевшую за плечами несколько неудачных браков и двоих детей.



Пара стала жить вместе в квартире Нади после недолгих ухаживаний и свиданий. Прошло какое-то время, и они поженились. Как у обычной семьи, у супругов начались бытовые проблемы и заботы. Александр погрузился в работу, мечтая накопить денег и устроиться на речной флот мотористом.



После очередного тяжелого рабочего дня на заводе Александр К. Отправился домой к жене. Вместо вкусного ужина и теплых объятий супруги, парень увидел компанию пьяных молодых людей и Надежду во главе. Они отмечали рождение сына одного из соседей по дому. Александр захотел обнять жену, но она нагрубила мужу, в результате чего началась перепалка.



В пылу конфликта пьяная женщина схватила нож и набросилась с ним на мужа, ударив им прямо в сердце. Друзья оттащили изрядно выпившую Надежду от истекающего кровью парня. Компания вызвала скорую помощь.



Глава семьи скончался от полученной раны в больнице через несколько часов, так и не придя в сознание. В то время, как врачи боролись за жизнь парня, правоохранители допрашивали подозреваемую, которая не раскаивалась в содеянном. Ростовчанка пыталась найти виновного в трагедии. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Убийство».



Если в суде будет установлено, что именно она убила супруга, будучи вменяемой, ей грозит до 20 лет лишения свободы.



26 июля Александра похоронили на кладбище в родном Новочеркасске.