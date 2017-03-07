Пьяная ростовчанка пыталась ножом вырезать с кожи надоевшую тату





Пьяная ростовчанка пыталась ножом вырезать с кожи надоевшую татуировку.



5 марта врачи «скорой» прибыли на необычный вызов на улицу Вятскую. 24-летняя Ольга М. сделала татуировку на руке несколько лет назад. Через время изображение ей надоело, а затем она его просто возненавидела и старалась лишний раз его не замечать. Но, изрядно выпив, девушка вновь вспомнила про свою татуировку. Добавив для храбрости ещё пару стаканов алкоголя, она схватила нож и принялась вырезать картинку с кожи, надеясь, что огромный шрам на руке будет выглядеть не так заметно и ужасно, как тату.



Но довести дело до конца не удалось - боль немного отрезвила девушку и она вызвала скорую помощь, сообщает DonDay.ru.



Прибывшие на место врачи обработали рану и назначили обезболивающие. От госпитализации ростовчанка отказалась.