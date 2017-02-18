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Пьяная мать пыталась задушить своего годовалого ребёнка в Ростовской области

Пьяная мать пыталась задушить своего годовалого ребёнка в Ростовской области

Пьяная мать едва не убила своего грудного сынишку. Ужасающий своей жестокостью случай произошёл в хуторе Нижнесоленом Радионово-Несветайского района вечером 17 февраля.

В гостях у местной жительницы были знакомые. Во время застолья малыш находился в соседней комнате и всё время плакал. Матери часто приходилось оставлять гостей, чтобы его успокоить. Женщина сильно злилась из-за этого и была раздражена.

Когда в очередной раз она ушла к маленькому сынишке, она долго не возвращалась, а плач малыша стих, сообщает Donday.ru. Почувствовав неладное, один из гостей пошёл посмотреть, что происходит. В соседней комнате он застал ужасную картину: мать душила полушкой собственного малыша.

Ребёнок уже перестал подавать признаки жизни. Знакомые оттащили разъяренную мать от крошки и оказали ему первую помощь, малыш задышал. Гости вызвали «скорую» и полицию.

Грудничка удалось спасти, а с горе-матерью теперь будут разбираться правоохранительные органы.

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