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Пьяная девушка разбила голову своей сестре цветочным горшком из-за парня в Ростове

Пьяная девушка разбила голову своей сестре цветочным горшком из-за парня в Ростове

Пьяная девушка подралась со своей двоюродной сестрой и разбила ей голову из-за парня в Ростове. Ссора между родственницами произошла вечером 21 февраля, на улице Сержантова.

В гости к ростовчанке приехала ее 24-летняя сестра из Аксая. Девушки устроили застолье. Они пили алкоголь и беседовали. Гостья решила рассказать двоюродной сестре о том, что начала встречаться с их общим знакомым, не зная о том, что ростовчанке тоже нравился этот мужчина. Разгневанная хозяйка квартиры схватила цветочный горшок и швырнула его своей кузине прямо в голову. Девушка заплакала от боли. Хозяйка, пожалев о своей вспышке гнева и пожалев сестру, вызвала скорую помощь, сообщает DonDay.ru.

Приехавшие врачи осмотрели пострадавшую девушку и диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Но от госпитализации она отказалась и заявление на сестру писать не стала.

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