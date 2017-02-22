Пьяная девушка разбила голову своей сестре цветочным горшком из-за парня в Ростове





Пьяная девушка подралась со своей двоюродной сестрой и разбила ей голову из-за парня в Ростове. Ссора между родственницами произошла вечером 21 февраля, на улице Сержантова.



В гости к ростовчанке приехала ее 24-летняя сестра из Аксая. Девушки устроили застолье. Они пили алкоголь и беседовали. Гостья решила рассказать двоюродной сестре о том, что начала встречаться с их общим знакомым, не зная о том, что ростовчанке тоже нравился этот мужчина. Разгневанная хозяйка квартиры схватила цветочный горшок и швырнула его своей кузине прямо в голову. Девушка заплакала от боли. Хозяйка, пожалев о своей вспышке гнева и пожалев сестру, вызвала скорую помощь, сообщает DonDay.ru.



Приехавшие врачи осмотрели пострадавшую девушку и диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Но от госпитализации она отказалась и заявление на сестру писать не стала.