Прыжок парня с Ворошиловского моста в Ростове попал на видео



Прыжок парня с Ворошиловского моста в Ростове попал на видео. Молодой человек упал с путепровода вслед за своими друзьями.



На кадрах видно, что горожанин держится за перила, смотрит по сторонам, а после прыгает в Дон. Молодой человек ударяется о воду и не всплывает. За считанные секунды к парню подплывает катер, и спасатели достают его из воды. На берегу спасатели передают ростовчанина медикам.



Напомним, вечером 1 июля двое парней, 18 и 24 лет, и 18-летняя девушка изрядно набрались и спрыгнули с Ворошиловского моста. У всех пострадавших - множественные травмы. У ростовчанки - травма бедра и шеи, у молодых людей - позвоночника и ног.

