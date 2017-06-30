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Прыжок парня с Ворошиловского моста в Ростове попал на видео

Прыжок парня с Ворошиловского моста в Ростове попал на видео
Прыжок парня с Ворошиловского моста в Ростове попал на видео. Молодой человек упал с путепровода вслед за своими друзьями.

На кадрах видно, что горожанин держится за перила, смотрит по сторонам, а после прыгает в Дон. Молодой человек ударяется о воду и не всплывает. За считанные секунды к парню подплывает катер, и спасатели достают его из воды. На берегу спасатели передают ростовчанина медикам.
Прыжок парня с Ворошиловского моста в Ростове попал на видео
Напомним, вечером 1 июля двое парней, 18 и 24 лет, и 18-летняя девушка изрядно набрались и спрыгнули с Ворошиловского моста. У всех пострадавших - множественные травмы. У ростовчанки - травма бедра и шеи, у молодых людей - позвоночника и ног.

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Гость Олег

Сегодня, 14:29

Ну если у человека нет мозга, то к сожалению он калека и не надо было его с воды вытягивать, пусть бы раков кормил.

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