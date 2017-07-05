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Пропавшую жительницу Аксая нашли мёртвой

Пропавшую жительницу Аксая нашли мёртвой

В Ростове нашли мёртвой пропавшую жительницу Аксая.

38-летняя Вера Кравец 5 июля не вернулась домой с работы. Встревоженные родственники стали звонить ей, но на телефон женщина не отвечала. Тогда близкие обзвонили друзей и знакомых Веры. Им удалось выяснить, что после работы она собиралась встретиться с подругой, которую давно не видела. Но на этом поиски зашли в тупик. Никто не смог пояснить, куда пропала аксайчанка.

Родные обратились в полицию. Приметы пропавшей раздали патрулирующим нарядам. Полицейские опросили всех, кто общался с ней накануне исчезновения. К розыску подключились поисковики. Фотографии с описанием внешности женщины распространили на улицах в Сети.

Вечером 6 июля стало известно, что Вера Кравец найдена мёртвой. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства её гибели.

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