Пропавшую жительницу Аксая нашли мёртвой





В Ростове нашли мёртвой пропавшую жительницу Аксая.



38-летняя Вера Кравец 5 июля не вернулась домой с работы. Встревоженные родственники стали звонить ей, но на телефон женщина не отвечала. Тогда близкие обзвонили друзей и знакомых Веры. Им удалось выяснить, что после работы она собиралась встретиться с подругой, которую давно не видела. Но на этом поиски зашли в тупик. Никто не смог пояснить, куда пропала аксайчанка.



Родные обратились в полицию. Приметы пропавшей раздали патрулирующим нарядам. Полицейские опросили всех, кто общался с ней накануне исчезновения. К розыску подключились поисковики. Фотографии с описанием внешности женщины распространили на улицах в Сети.



Вечером 6 июля стало известно, что Вера Кравец найдена мёртвой. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства её гибели.