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Пропавшую в Новошахтинске 18-летнюю девушку нашли мёртвой

Пропавшую в Новошахтинске 18-летнюю девушку нашли мёртвой
Пропавшую в Новошахтинске 18-летнюю Екатерину Десятникову нашли мёртвой.

Тело девушки было обнаружено на окраине её родного города 9 ноября.
- Все ценные вещи, документы, деньги, мобильный телефон находились при ней, - рассказали в следственном управлении Ростовской области. - При внешнем осмотре тела телесных повреждений обнаружено не было.

Причина смерти девушки станет известна после проведения судебно-медицинского исследования, назначенного следствием.
- Все обстоятельства смерти девушки будут установлены в ходе проверки, - добавили в донском Следкоме.

Напомним, жительница Новошахтинска пропала 26 октября. Родным она сказала, что ушла на занятия в колледж, но в учебном заведении так и не появилась. После того, как полиция и волонтёры распространили информацию об исчезновении Екатерины Десятниковой, очевидцы сообщали, что видели её в разных районах Ростова. Однако эта информация впоследствии не подтвердилась. Выяснилось, что прохожие спутали с Екатериной похожую девушку.

Отметим, что у студентки были проблемы со здоровьем, она нуждалась в постоянном приёме жизненно важных препаратов.

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