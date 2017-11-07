Пропавшую в Новошахтинске 18-летнюю девушку нашли мёртвой



Пропавшую в Новошахтинске 18-летнюю Екатерину Десятникову нашли мёртвой.



Тело девушки было обнаружено на окраине её родного города 9 ноября.

- Все ценные вещи, документы, деньги, мобильный телефон находились при ней, - рассказали в следственном управлении Ростовской области. - При внешнем осмотре тела телесных повреждений обнаружено не было.



Причина смерти девушки станет известна после проведения судебно-медицинского исследования, назначенного следствием.

- Все обстоятельства смерти девушки будут установлены в ходе проверки, - добавили в донском Следкоме.



Напомним, жительница Новошахтинска пропала 26 октября. Родным она сказала, что ушла на занятия в колледж, но в учебном заведении так и не появилась. После того, как полиция и волонтёры распространили информацию об исчезновении Екатерины Десятниковой, очевидцы сообщали, что видели её в разных районах Ростова. Однако эта информация впоследствии не подтвердилась. Выяснилось, что прохожие спутали с Екатериной похожую девушку.



Отметим, что у студентки были проблемы со здоровьем, она нуждалась в постоянном приёме жизненно важных препаратов.