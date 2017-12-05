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Пропавшую в конце ноября 15-летнюю девочку ищут в Ростовской области

Пропавшую в конце ноября 15-летнюю девочку ищут в Ростовской области

В Ростовской области разыскивают пропавшую 15-летнюю жительницу Тацинского района. В конце ноября Ольга Чентолай ушла из своего дома в посёлке Жирнов и не вернулась обратно.

В полиции сообщили приметы пропавшего подростка: на вид девушке - 16-17 лет, у нее худощавое телосложение, чёрные короткие волосы, карие глаза.
- В день исчезновения на ней были розовый жакет с чёрными вставками по бокам, тёмно-синие шорты, белые сланцы, - добавили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится Ольга Чентолай, просят обратиться в отдел полиции по Тацинскому району либо позвонить по телефонам: 8 (86397) 2-11-38, 8 (86397) 2-11-32, 8-928-135-32-22 или 02 (с мобильного - 102).

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