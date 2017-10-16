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Пропавшую пенсионерку из Калмыкии разыскивают в Ростовской области

Пропавшую пенсионерку из Калмыкии разыскивают в Ростовской области

Пенсионерку из Калмыкии разыскивают в Ростовской области. 16 октября 80-летняя Татьяна Владимировна Лунькова вышла из своего дома в Яшалтинском районе, но до сих пор не вернулась.

Внучка пожилой женщины рассказала, что пенсионерка могла уехать в донской регион. Старушку видели на вокзале. Предположительно, она купила билет до Сальска.

Приметы женщины: худощавое телосложение, рост - около 170-175 сантиметров, чёрные, с сединой, волосы. В день исчезновения она была в пиджаке, цветном платке и тёмно-синей юбке. С собой у неё была коричневая сумка.

Родственники уже сообщили об исчезновении пенсионерки в полицию.

Всех, кто что-нибудь знает о местонахождении Татьяны Владимировны Луньковой, просят позвонить по телефонам: 8-961-543-84-25, 8-909-398-14-39.

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