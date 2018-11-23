Пропавшую на Дону пожилую женщину нашли мёртвой



В Ростовской области нашли мёртвой пропавшую неделю назад в Новошахтинске 80-летнюю местную жительницу.



Тело Анны Ивановны Черновол нашли 26 ноября в роще недалеко от городской больницы. На теле пенсионерки не обнаружено следов насильственной смерти, сообщает DonDay.ru. Предположительно, женщина скончалась от переохлаждения.



Напомним, пенсионерка пропала 21 ноября. Около 10 часов утра она вышла из больницы, но домой не пришла. Дончанка страдала потерей памяти. Не исключено, что женщина не смогла самостоятельно найти дорогу домой.