Авторизация

Регистрация


  • USD 0.00
  • EUR 0.00
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Пропавшую девушку с полуторагодовалой дочкой разыскали в Ростовской области

Пропавшую девушку с полуторагодовалой дочкой разыскали в Ростовской области
Пропавшую девушку с полуторагодовалой дочкой разыскали в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Напомним, 20-летняя Лилия Мелешко ушла из дома в Тацинском районе 22 февраля, взяв с собой полуторагодовалую дочь. Когда девушка не пришла ночевать, родные забили тревогу. Правоохранители незамедлительно организовали розыск пропавших. Их приметы были переданы патрулирующим нарядам полиции.

- Маму с ребенком нашли в Аксайском районе, где они гостили у знакомых, - сообщили в донском главке. - К счастью, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.