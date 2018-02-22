Пропавшую девушку с полуторагодовалой дочкой разыскали в Ростовской области



Пропавшую девушку с полуторагодовалой дочкой разыскали в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.



Напомним, 20-летняя Лилия Мелешко ушла из дома в Тацинском районе 22 февраля, взяв с собой полуторагодовалую дочь. Когда девушка не пришла ночевать, родные забили тревогу. Правоохранители незамедлительно организовали розыск пропавших. Их приметы были переданы патрулирующим нарядам полиции.



- Маму с ребенком нашли в Аксайском районе, где они гостили у знакомых, - сообщили в донском главке. - К счастью, их жизни и здоровью ничего не угрожает.