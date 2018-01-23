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Пропавшую 52-летнюю ростовчанку убил и расчленил новый знакомый

Пропавшую 52-летнюю ростовчанку убил и расчленил новый знакомый

В Ростове задержан подозреваемый в убийстве 52-летней ростовчанки, пропавшей 9 января. В тот день она ушла из дома и не вернулась.

Обеспокоенные родственники Виктории Прохоровой, не на шутку обеспокоенные её пропажей, начали поиски. Ранее она никогда не пропадала и всегда была на связи с близкими. Сначала родные самостоятельно пытались найти женщину, но когда поиски не дали результатов, обратились в полицию и привлекли к розыску волонтёров.

По данным следствия, в день пропажи Виктория Прохорова познакомилась с 35-летним мужчиной. Он пригласил её к себе домой. Там между ними произошла ссора, во время которой ростовчанин избил женщину. От полученных травм она скончалась. Чтобы избавиться от тела, мужчина расчленил труп и выбросил его в Темерник.

24 января убитую женщину нашли в реке в Октябрьском районе города.
- В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции совместно с коллегами из Октябрьского района установили и задержали 35-летнего гражданина по подозрению в совершении убийства ростовчанки, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
- В настоящее время по уголовному дела выполняются необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на поиски тела потерпевшей, - добавили в Следственном управлении Ростовской области.

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