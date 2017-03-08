Пропавших пенсионеров из Новочеркасска нашли мёртвыми





Пропавших супругов-пенсионеров Мельниковых из Новочеркасска нашли мёртвыми.



В ноябре 2016 года в полицию обратился мужчина и рассказал, что его родители уехали на рыбалку и не вернулись. На розыск 72-летнего Анатолия Афанасьевича и 69-летней Екатерины Павловны были ориентированы наряды полиции, сотрудники Росгвардии, РосАвиации и МЧС. К поиску пропавших подключились волонтёры из поискового отряда «Лиза Алерт Юг». Правоохранители и добровольцы распространили листовки с приметами пропавших и автомобиля «Нива», на котором они передвигались. В течение долгого времени поиски не давали результатов.

- После нескольких месяцев поисков пропавшие супруги были обнаружены мёртвыми вблизи реки Тузлов, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - По предварительным данным, признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.



Как удалось узнать Rostov.ru, пропавших обнаружили утром 9 марта. Машина пенсионеров попала в болото в зарослях камыша. По всей видимости, самостоятельно выбраться из автомобиля супруги не смогли. Сейчас выясняются все детали случившейся трагедии.