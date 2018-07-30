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Пропавшего жителя Ростовской области обнаружили мертвым

Пропавшего жителя Ростовской области обнаружили мертвым
В Ростовской области нашли пропавшего около недели назад жителя Волгодонска Виктора Никонова. Мужчина погиб. Об этом 1 августа рассказали волонтеры поискового объединения «Лиза Алерт Юг».

78-летний Виктор Никонов 26 июля вышел из дома на улице Энтузиастов и после этого не вернулся. Мужчина не отвечал на звонки, поэтому родные обратились в правоохранительные органы и к волонтерам поискового отряда. Отмечалось, что пропавший дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

Пенсионера искали на протяжении пяти дней. 1 августа стало известно, что он погиб. Причина смерти пенсионера уточняется.

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