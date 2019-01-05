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Пропавшего в сентябре в Ростовской области мужчину нашли живым

Пропавшего в сентябре в Ростовской области мужчину нашли живым
Живым нашли пропавшего в Ростовской области 46-летнего мужчину. Об этом 9 января сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».

Дмитрий Науменко пропал в конце сентября, выйдя из дома в Аксайском районе. Когда он не вернулся, обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию. Позже подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Юг».

Вместе с правоохранителями они начали поиски пропавшего. Спустя три месяца стало известно, что его нашли.

Сейчас Дмитрий находится дома, его жизни ничего не угрожает.

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