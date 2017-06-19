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Пропавшего в Ростовской области пенсионера нашли мёртвым

Пропавшего в Ростовской области пенсионера нашли мёртвым

Пропавшего в Ростовской области 70-летнего Николая Ефремовича Сережникова нашли мёртвым.

Тело пенсионера обнаружили в лесополосе недалеко от больницы в станице Кривянской, где он проходил лечение. Его нашли утром 20 июня. По предварительным данным, пожилой мужчина скончался от перегрева. Точную причину смерти должна установить экспертиза.

Напомним, Николай Ефремович Сережников ушёл из больницы около 6 часов утра 19 июня и не вернулся. Пенсионера искали родственники и волонтёры из поискового отряда «Лиза Алерт Юг».

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